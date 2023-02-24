Наводили ракеты на больницы Украины: СБУ задержала предателей, оказавшихся агентами ФСБ

Правоохранители разоблачили агентурную сеть ФСБ в Украине. Они наводили российские ракеты на Юге нашей страны.

Так, СБУ задержала 6 российских агентов. Предатели собирали разведданные о местах Вооруженных Сил Украины и правоохранительных органов.

Важно СБУ переигрывает россиян в контрразведывательной деятельности, агентов задерживают каждый день, – эксперт

СБУ разоблачила агентуру ФСБ

Как стало известно, один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера. Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции ВСУ.

Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе местных больниц.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на Юге Украины,

– отметили правоохранители.

Кстати, за каждое задание от врага предатели получали деньги. Сумма зависела от значимости объекта и трудности сбора информации о нем.

Предателями оказались шесть местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал сотрудник ФСБ России.

"В случае захвата южных регионов Украины захватчики "гарантировали" своим приспешникам "должности" в оккупационных администрациях России", – отметили в СБУ.

Что грозит предателям

СБУ сообщила злоумышленникам о подозрении по двум статьям:

о государственной измене в условиях военного положения,

о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Теперь предателям грозит наказание 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СБУ задержала предателей Украины / фото Служба безопасности

СБУ часто разоблачает предателей