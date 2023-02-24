Так, СБУ затримала 6 російських агентів. Зрадники збирали розвіддані про місця Збройних Сил України та правоохоронних органів.

Важливо СБУ переграє росіян у контррозвідувальній діяльності, агентів затримують щодня, – експерт

СБУ викрила агентуру ФСБ

Як стало відомо, один зі зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції ЗСУ.

Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, зокрема місцевих лікарень.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. Саме за "наводкою" російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на Півдні України,

– зазначили правоохоронці.

До речі, за кожне завдання від ворога зрадники отримували гроші. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього.

Зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував співробітник ФСБ Росії.

"У разі захоплення південних регіонів України загарбники "гарантували" своїм поплічникам "посади" в окупаційних адміністраціях Росії", – зауважили в СБУ.

Що загрожує зрадникам

СБУ повідомила зловмисникам про підозру за двома статтями:

про державну зраду в умовах воєнного стану,

про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Тепер зрадникам загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі.

СБУ затримала зрадників України / фото Служба безпеки

СБУ часто викриває зрадників