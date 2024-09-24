СБУ разоблачила в Харькове военного-предателя, который наводил ракеты на свою бригаду

Мобилизованный харьковчанин наводил ракеты на бригаду, в которой служил. Российский шпион планировал скорректировать ракетный удар, а после – сбежать на территорию страны-агрессора и присоединиться к оккупационной армии.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Спецназовцы сработали на опережение и задержали предателя до того, как ему бы удалось воплотить свои преступления.

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СБУ разоблачила российского шпиона

В Харькове СБУ задержала российского агента. Им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка России.

Так, человек должен был скорректировать воздушный удар по подразделению бригады, в которой он служил. После этого российская разведка обещала "эвакуировать" харьковчанина на территорию страны-агрессора. В России предатель планировал вступить в ряды оккупационной армии и воевать против Украины.

СБУ установила, что для наведения огня харьковчанин уже обозначил локации на гугл-картах и прислал скриншоты оккупантам. Кроме того, предатель выслеживал позиции систем ПВО, которые оккупанты планировали обойти во время следующей ракетной атаки.

По инструкции военной разведки России перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть к определенному месту на передовой, а оккупанты – создать для него "коридор" для перехода линии фронта. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то задержали его на этапе подготовки к "эвакуации",

– сообщили в СБУ.

Доказательства сотрудничества харьковчанина с агрессором / Фото СБУ

К счастью, спецназовцы действовали на опережение, а потому СБУ удалось провести комплексные мероприятия, чтобы обезопасить позиции украинских войск, что сорвало планы агрессора.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой. Сейчас харьковчанину сообщили о подозрении в государственной измене, он находится под стражей без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.