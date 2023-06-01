Помогал россиянам уничтожать родной город и искал ПВО: в рядах ВСУ разоблачили "крота"

Российские захватчики превратили Бахмут в руины. Пока наши защитники героически удерживали город-крепость, местный житель помогал оккупантам уничтожать населенный пункт. Более того, предатель пошел служить в ВСУ.

Сотрудники СБУ и представители военной контрразведки провели многоэтапную операцию в прифронтовой части Украины. Они разоблачили и задержали "крота". Ему грозит пожизненное заключение из-за предательства в условиях военного положения.

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Что известно о предателе

Житель Бахмута решил помогать российским оккупантам еще до полномасштабного вторжения. Его завербовал представитель ГРУ минобороны России Никита Климовский.

Предатель пользовался двумя смартфонами. Один из мобильных телефонов он использовал для общения с российским куратором. Переписка велась в телеграме.



Задержание "крота" / Фото СБУ

Какую задачу "крот" выполнял для России

Предатель получил первую задачу после 24 февраля 2022 года. Захватчики ему поручили сообщать о последствиях их обстрелов Бахмута. Также россиян интересовала информация о расположении мостов в городе и окрестностях.

После этого коллаборант по указанию оккупантов приехал на Днепропетровщину и мобилизовался в Силы обороны. Когда предатель находился в рядах ВСУ, он искал данные о западном оружии и месте базирования ПВО. Также ему поручили собрать данные о количестве личного состава, вооружении в подразделениях и возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ. К счастью, коллаборант был задержан при попытке передачи данных российской спецслужбе.

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