СБУ разоблачила разведчиков позиций Himars в Донецкой области

В Черкасской области СБУ задержала двух жителей Донецкой области. Изменники передавали врагу информацию о расположении систем Himars.

Помогли врагу оставить мирное население без водоснабжения

Предатели работали на пророссийских боевиков из фейковых республик на Донбассе. Работники Службы безопасности Украины разоблачили переписку, в которой украинец писал, что он против родного государства и верит в "победу" россии.

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В ответ оккупант предложил коллаборанту присылать данные о расположении украинских военных и техники.



Переписка коллаборанта с должностным лицом так называемой "народной милиции" фейковой республики / Фото Офиса генпрокурора

Жители Донецкой области начали передавать оккупантам данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня Himars и другой техники на территории области.

Кроме того, мужчины собирали информацию о расположении и функционировании местных объектов критической инфраструктуры. Именно по их "наводке" россияне ударили ракетой по системе водоснабжения в городе Селидово. Теперь местные жители остались без воды.

Полученную развединформацию злоумышленники передавали через одного из должностных лиц так называемой "народной милиции днр", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах,

– рассказали в СБУ.

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Колаборантов взяли под стражу

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в коллаборационной деятельности. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.



Злоумышленников разоблачили в Черкасской области / Фото Офиса генпрокурора

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