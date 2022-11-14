Обстреливал гражданских в Мариуполе: оккупанта на 12 лет бросили за решетку

Служба безопасности Украины собрала доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил". Это позволило суду посадить его за решетку.

Теперь российский злоумышленник проведет за решеткой 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Россиянин обстреливал гражданских в Мариуполе

Оказалось, как оператор-наводчик танка Т72 оккупантов произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

Захватчика удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "длительную карьеру" в террористических группировках "ДНР":

присоединился к террористам еще в 2014 году;

воевал в 5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика;

был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка";

находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты" народной милиции "ДНР";

в начале полномасштабного вторжения России он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т72.



Россиянин обстреливал гражданских в Мариуполе / фото СБУ



Теперь оккупанту грозит тюрьма / фото СБУ

Что грозит оккупанту

Суд признал россиянина виновным по двум статьям:

о государственной измене;

о создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности.

СБУ разоблачила генерала российского спецназа

Находясь в составе оккупационной группировки, генерал организовывал подготовку и координировал деятельность российских диверсионно-разведывательных групп Донецкого направления. Под его руководством ДРГ пытались прорываться через линию фронта.

Злоумышленником оказался "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож", который еще в 2014 году был "командирован" в состав террористической организации "ДНР".

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