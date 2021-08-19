СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать офицера украинской спецслужбы

Служба безопасности разоблачила двоих сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины. Агенты страны-агрессора пытались завербовать офицера СБУ.

Российская спецслужба хотела получить информатора в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала местная атомная электростанция.

Читайте также Следил за украинской армией: СБУ поймала агента ГРУ российского Генштаба

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ,

– сообщили в СБУ.

Однако офицер остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества с врагом, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения.

В Службе безопасности добавляют, что установили кадровых офицеров ФСБ России, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ, это:

Алексей Демченко;

Дмитрий Картавцев.

В Службе безопасности Украины отметили, что это уже не первый случай, когда украинские офицеры давали достойный ответ попыткам склонить их к государственной измене.

СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые вербовали украинских офицеров: смотрите видео