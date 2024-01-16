Учительница с Львовской области прославляла оккупантов в "Одноклассниках": за нее взялось СБУ

СБУ привлекла к ответственности еще двух пророссийских агитаторов. Одной из них стала сотрудница учебного заведения из Стрыйщины, которая публично оправдывала российскую агрессию.

Сообщается, что она распространяла антиукраинские сообщения в запретной соцсети "Одноклассники". Обоим лицам сообщили о подозрении.

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Детали дела

СБУ сообщили о подозрении двум жителям Львовской области, публично оправдывавшим российскую агрессию против Украины. Как установили правоохранители, злоумышленниками являются жители региона, в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяли антиукраинские призывы и прославляли армию оккупанта.

Также фигуранты публично пропагандировали нарративы захватнической политики кремля и дискредитировали ВСУ. Одной из них оказалась действующая работница учебного заведения из Стрыйщины,

– отметили правоохранители.

В частности, они публиковали посты, в которых отмечалось, что они "колорады и так рады", а "россияне идут к Богу". В других сообщениях фигуранты распространяли нарратив, якобы Украина получила оккупированные территории находясь в составе СССР.

Примеры пророссийских постов, распространяемых фигурантами / СБУ

Обоим гражданам уже сообщили подозрение по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Результаты работы СБУ