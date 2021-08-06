Украинский военный "сливал" данные российской разведке: его задержала СБУ
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ задержали украинского военнослужащего, который собирал и передавал данные агентам российской разведки. Преимущественно это была информация мобилизационного характера.
Разоблачить преступную деятельность украинского бойца смог департамент военной контрразведки СБУ вместе с управлением СБУ в Ровненской области.
Важно СБУ разоблачила злоумышленников, зарабатывавших на лечении российских военных в Крыму
Как военный "сливал" данные
Дело в том, что родственник нашего военного является кадровым офицером Вооруженных сил России. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.
Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал:
- удаленные серверы хранения данных;
- мессенджеры.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.
Что грозит бойцу
Вражескому агенту объявили о подозрении по статье 111 О государственной измене. Вскоре ему планируют выбрать меру пресечения.
Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит:
- от 12 до 15 лет лишения свободы;
- с конфискацией имущества или без таковой.