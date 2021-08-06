Украинский военный "сливал" данные российской разведке: его задержала СБУ

Сотрудники СБУ задержали украинского военнослужащего, который собирал и передавал данные агентам российской разведки. Преимущественно это была информация мобилизационного характера.

Разоблачить преступную деятельность украинского бойца смог департамент военной контрразведки СБУ вместе с управлением СБУ в Ровненской области.

Важно СБУ разоблачила злоумышленников, зарабатывавших на лечении российских военных в Крыму

Как военный "сливал" данные

Дело в том, что родственник нашего военного является кадровым офицером Вооруженных сил России. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.

Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал:

удаленные серверы хранения данных;

мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.



Что обнаружила СБУ / Фото СБУ

Что грозит бойцу

Вражескому агенту объявили о подозрении по статье 111 О государственной измене. Вскоре ему планируют выбрать меру пресечения.

Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит:

от 12 до 15 лет лишения свободы;

с конфискацией имущества или без таковой.



Злоумышленнику уже сообщили о подозрении / Фото СБУ