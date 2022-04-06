СБУ разоблачила вражеского коллаборанта, который готовил "списки" на уничтожение украинцев

Служба безопасности Украины продолжает активно противодействовать прихвостням вражеских оккупантов. Наши спецслужбы провели ряд очередных задержаний коллаборантов и вражеских агентов.

Службе безопасности Украины удалось нейтрализовать сеть вражеских корректировщиков. Кроме того, был задержан коллаборант, готовивший "списки" украинцев, которых планировали убить.

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Задержание вражеских прихвостней

В Днепропетровской области СБУ разоблачила агента, который собирал данные о расположении важных объектов и воинских частей.

В Сумах агентом спецслужб врага оказался глава одной из городских ОО. Он пытался передать оккупантам списки бойцов территориальной обороны и местных патриотов. Еще двое вражеских информаторов задержаны в Донецкой области.

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