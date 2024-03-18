"Сливали" наших и искали останки тел оккупантов: СБУ разоблачила отца и сына, работающих на ФСБ
Источник:СБУ
Несмотря на то, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, все равно есть те, кто работает на врага. Двух таких агентов разоблачили в Киевской области.
Работники Службы безопасности Украины задержали отца и сына, которые помогали оккупантам в Киевской области. Они "сливали" им данные и прятали остатки вражеских солдат.
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Они наводили ракетные удары
Отец и сын были завербованы ФСБ. Они "сливали" геолокации позиций Сил обороны, в частности, военнослужащих ССО ВСУ. Также злоумышленники передавали вражеским спецслужбам координаты промышленных цехов, где производили украинские БПЛА.
Служба безопасности сорвала вражеские намерения. Действия предателей были разоблачены и задокументированы. Также приняли меры для обеспечения безопасности Сил обороны и военно-промышленного комплекса Украины.
Они выполняли специфическое задание
Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическое задание российской спецслужбы – искали останки россиян, погибших во время боев за Киев. Далее они собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры и вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.
После этого они направляли в ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков. Правоохранители установили, что задержанные проходили службу в составе правоохранительных органов.
На них "обратили внимание" после антиукраинских комментариев в соцсети. Сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".
За выполненные задания им платили.
Отцу и сыну грозит пожизненное заключение.
СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ
- Служба безопасности Украины успешно обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ России. Преступная организация массово генерировала и распространяла прокремлевские нарративы и провокационные сообщения. Целью было разжигание религиозной ненависти и создание социально-политической нестабильности в стране.
- СБУ задержала более 15 участников сети, из них четверо ключевых фигурантов уже находятся под стражей. Организация имела четкую иерархию и функциональное распределение, поддерживала постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ, поэтому мгновенно использовали их материалы для распространения известного российского нарратива в отношении Украины.
- В сообщении говорится, что координатором этой сети в Украине оказался духовный лидер общины, который отвечал за распространение материалов, направленных на вызов межконфессиональной вражды и оправдание агрессивной войны против Украины.