"Сливали" наших и искали останки тел оккупантов: СБУ разоблачила отца и сына, работающих на ФСБ

Несмотря на то, что в Украине уже третий год продолжается полномасштабная война, все равно есть те, кто работает на врага. Двух таких агентов разоблачили в Киевской области.

Работники Службы безопасности Украины задержали отца и сына, которые помогали оккупантам в Киевской области. Они "сливали" им данные и прятали остатки вражеских солдат.

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Они наводили ракетные удары

Отец и сын были завербованы ФСБ. Они "сливали" геолокации позиций Сил обороны, в частности, военнослужащих ССО ВСУ. Также злоумышленники передавали вражеским спецслужбам координаты промышленных цехов, где производили украинские БПЛА.

Служба безопасности сорвала вражеские намерения. Действия предателей были разоблачены и задокументированы. Также приняли меры для обеспечения безопасности Сил обороны и военно-промышленного комплекса Украины.

Они выполняли специфическое задание

Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическое задание российской спецслужбы – искали останки россиян, погибших во время боев за Киев. Далее они собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры и вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

После этого они направляли в ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков. Правоохранители установили, что задержанные проходили службу в составе правоохранительных органов.

На них "обратили внимание" после антиукраинских комментариев в соцсети. Сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".

За выполненные задания им платили.

Отцу и сыну грозит пожизненное заключение.

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