Працівники Служби безпеки України затримали батька та сина, які допомагали окупантам у Київській області. Вони "зливали" їм дані та ховали рештки ворожих солдатів.

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Вони наводили ракетні удари

Батько та син були завербовані ФСБ. Вони "зливали" геолокації позицій Сил оборони, зокрема військовослужбовців ССО ЗСУ. Також зловмисники передавали до ворожих спецслужб координати промислових цехів, де виробляли українські БпЛА.

Служба безпеки зірвала ворожі наміри. Дії зрадників було викрито та задокументовано. Також вжили заходів для убезпечення Сил оборони та військово-промислового комплексу України.

Вони виконували специфічне завдання

Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки росіян, які загинули під час боїв за Київ. Далі вони збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери та вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця поховання ворожих останків. Правоохоронці встановили, що затримані проходили службу у складі правоохоронних органів.

На них "звернули увагу" після антиукраїнських коментарів у соцмережі. Син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат".

За виконані завдання їм платили.

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