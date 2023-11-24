"Сдал" родного отца россиянам, чтобы получить "должность" от Сальдо: СБУ разоблачила предателя

Служба безопасности разоблачила предателя в Херсонской области. Им оказался депутат одного из поселковых советов региона, который во время оккупации перешел на сторону врага и сдал россиянам родного отца.

Папа предателя имел проукраинскую позицию, поэтому через сына попал в пыточную к оккупантам. Разоблаченному изменнику грозит пожизненное.

Смотрите также "Лесные тропы" и 100 тысяч долларов: на Буковине разоблачили банду, переправлявшую уклонистов в ЕС

Что известно о предателе, который "сдал" своего отца

Служба безопасности Украины выяснила, что разоблаченный предатель во время оккупации Херсонской области одним из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Так, он начал массово "сдавать" России места нахождения участников движения сопротивления и членов их семей.

Одним из первых, кого "сдал" предатель – был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии России. Отца-патриота отвезли в местную российскую пыточную. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с оккупантами,

– заявили в СБУ.

По их данным, депутат-предатель таки получил должность в оккупационной так называемой "администрации", созданной под руководством гауляйтера Сальдо. По данным СБУ, подозреваемый во время российской оккупации:

отвечал за распределение "гумпомощи" из России между сторонниками кремлевского режима;

грабил дома местных жителей;

похищал людей, которые противились захватчикам и их приспешникам;

по собственной инициативе "дежурил" с оружием на российских блокпостах;

"расквартировал" оккупантов в жилищах граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения поселка он остался на территории общины, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Благодаря комплексным мероприятиям сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его,

– объяснили следователи.

По их данным, на основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

СБУ разоблачила предателя, "сдавшего" россиянам родного отца / Фото СБУ

СБУ ликвидировала топ-предателя с Харьковщины

В российском Белгороде 16 ноября подорвали машину так называемого заместителя "председателя" оккупационной администрации Харьковской области Александра Слисаренко. От полученных травм он скончался. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника – дело рук СБУ.

Слисаренко работал в органах внутренних дел Украины, затем был участником антимайдана и, наконец, воевал на стороне оккупантов с 2021 года. Он причастен к зверствам врагов на оккупированных территориях. Подробнее о предателе читайте по ссылке.