СБУ схватила боевика группировки "Спарта", который вел огонь по аэропорту Донецка

Служба безопасности в Одессе задержала бывшего боевика ДНР. В свое время он был участником террористического батальона "Спарта".

Известно, что злоумышленник – местный житель. В 2014 участвовал в боевых действиях против сил АТО на Востоке Украины.

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После ранения предатель "залег ко дну"

По данным следствия, мужчина воевал против Украины под позывным "Хантер". Под командованием "Моторолы" он оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ. Кроме того, предатель принимал участие в вооруженном противостоянии в аэропорту Донецка.

Но после полученного ранения покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное местожительство в Одесскую область.

Предателя задержали / Фото СБУ, Одесская областная прокуратура

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.

Предателю избрали меру пресечения

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. При обыске по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с поличным.

Одесситу сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

К слову, украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что задержанного в Одессе предателя зовут Артем Перемышленко.

Одессит был боевиком так называемой ДНР / Фото с телеграмму Стерненко

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