СБУ арестовала "новую порцию" активов Марченко почти на 740 миллионов

2 июня 2023, 10:18
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Источник:

Служба безопасности Украины

В Украине арестовали "новую порцию" активов Оксаны Марченко. Их общая сумма составляет 740 миллионов гривен.

Так, арест был наложен на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.

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СБУ арестовала активы Марченко

Речь идет о корпоративных правах в:

  • АО "Эксимнефтепродукт",
  • ЧАО "Синтез Ойл",
  • ЧАО "Синтез Транзит",
  • ООО "Укрлоудсистем",
  • АО "Одеснефтепродукт",
  • ЧАО "Черноморский топливный терминал",
  • ООО "Альбион Коммодитиз".


ЧАО "Синтез Ойл" / фото СБУ


Марченко владела долями через ряд оффшорных структур / фото СБУ

Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 миллионов гривен.

Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Обратите внимание! Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Ранее ей сообщили о подозрении, и теперь жене Медведчука грозит до 8 лет тюрьмы.

Арестованные активы Марченко

  • Недавно суд арестовал активы Оксаны Марченко. Собственно это решение касается АО "Запорожский завод ферросплавов". Акции капитала Марченко в этом предприятии можно оценить в 1 миллиард гривен.
  • Также у супруги предателя Украины Виктора Медведчука Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра. Речь идет о 9,5 гектарах.
  • 11 апреля жену Виктора Медведчука объявили в розыск. Отмечалось, что она скрывается от органов досудебного расследования.
  • Кроме этого, во Львовской области арестовали новые земельные участки Оксаны Марченко. Общая стоимость этого имущества составляет около 17,5 миллионов гривен.
Автор: Софія Ковнір