СБУ арестовала "новую порцию" активов Марченко почти на 740 миллионов
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине арестовали "новую порцию" активов Оксаны Марченко. Их общая сумма составляет 740 миллионов гривен.
Так, арест был наложен на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.
Важно Вернули в собственность государства: у Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра
СБУ арестовала активы Марченко
Речь идет о корпоративных правах в:
- АО "Эксимнефтепродукт",
- ЧАО "Синтез Ойл",
- ЧАО "Синтез Транзит",
- ООО "Укрлоудсистем",
- АО "Одеснефтепродукт",
- ЧАО "Черноморский топливный терминал",
- ООО "Альбион Коммодитиз".
Марченко владела долями через ряд оффшорных структур / фото СБУ
Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 миллионов гривен.
Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.Обратите внимание! Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Ранее ей сообщили о подозрении, и теперь жене Медведчука грозит до 8 лет тюрьмы.
Арестованные активы Марченко
- Недавно суд арестовал активы Оксаны Марченко. Собственно это решение касается АО "Запорожский завод ферросплавов". Акции капитала Марченко в этом предприятии можно оценить в 1 миллиард гривен.
- Также у супруги предателя Украины Виктора Медведчука Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра. Речь идет о 9,5 гектарах.
- 11 апреля жену Виктора Медведчука объявили в розыск. Отмечалось, что она скрывается от органов досудебного расследования.
- Кроме этого, во Львовской области арестовали новые земельные участки Оксаны Марченко. Общая стоимость этого имущества составляет около 17,5 миллионов гривен.