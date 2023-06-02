СБУ арестовала "новую порцию" активов Марченко почти на 740 миллионов

В Украине арестовали "новую порцию" активов Оксаны Марченко. Их общая сумма составляет 740 миллионов гривен.

Так, арест был наложен на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.

Важно Вернули в собственность государства: у Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра

СБУ арестовала активы Марченко

Речь идет о корпоративных правах в:

АО "Эксимнефтепродукт",

ЧАО "Синтез Ойл",

ЧАО "Синтез Транзит",

ООО "Укрлоудсистем",

АО "Одеснефтепродукт",

ЧАО "Черноморский топливный терминал",

ООО "Альбион Коммодитиз".



ЧАО "Синтез Ойл" / фото СБУ



Марченко владела долями через ряд оффшорных структур / фото СБУ

Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 миллионов гривен.

Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Арестованные активы Марченко

Недавно суд арестовал активы Оксаны Марченко. Собственно это решение касается АО "Запорожский завод ферросплавов". Акции капитала Марченко в этом предприятии можно оценить в 1 миллиард гривен.

Также у супруги предателя Украины Виктора Медведчука Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра. Речь идет о 9,5 гектарах.

11 апреля жену Виктора Медведчука объявили в розыск. Отмечалось, что она скрывается от органов досудебного расследования.

Кроме этого, во Львовской области арестовали новые земельные участки Оксаны Марченко. Общая стоимость этого имущества составляет около 17,5 миллионов гривен.

Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Ранее ей сообщили о подозрении, и теперь жене Медведчука грозит до 8 лет тюрьмы.