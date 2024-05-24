"СБУ снова на шаг опередила россиян", – эксперт о морских дронах с "Градами"

Морские дроны СБУ Sea Baby отныне оснащены системами "Град". Это значит, что Служба снова на шаг опередила россиян.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. Эксперт подчеркивает, что морские дроны стали новым военно-техническим решением в этой войне.

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Политолог отмечает, что дроны дают Украине преимущество в войне на море

"Подчиненные Малюка создали фактически первый в мире флот морских дронов. Успешные атаки на Крымский мост и на десятки кораблей России доказали эффективность стратегии и тактики СБУ. Причем Sea Baby – это не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая также может выполнять дистанционное минирование. Таким способом было поражено 4 вражеских корабля россиян. СБУ модернизирует это оружие, чтобы быть на шаг впереди врага. И новая модернизация уже стала "адским удивлением" для армии России", – отмечает Черненко.

Политолог акцентирует, что морские дроны дают Украине возможность получить необходимое преимущество в войне на море. "Председатель СБУ рассказал, что Служба использовала Sea baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. Если раньше "морские малыши" поражали в основном корабли Черноморского флота России, то после модернизации, дроны вышли на новый уровень и способны наносить удары по объектам и скоплением живой силы врага прямо на берегу. Теперь Россия вынуждена тратить много ресурсов на безопасность своих объектов на Черном море. Это ослабляет другие важные направления фронта", – пишет экс-нардеп.

Вспоминаю сколько пафоса и рассказов о "великой морской державе" было у россиян. Что в итоге? Десяток кораблей Черноморского флота России потоплены. Командующий флотом снят с должности. Крымский мост не функционирует, как военный логистический объект. Украинский "зерновой коридор" имеет те же мощности, что и до полномасштабного вторжения, без всяких договоренностей с россиянами. Все это было достигнуто во многом благодаря именно "морским дронам". Причем глава СБУ обещает новые модернизации. Так что можем уверенно ждать новые достижения "морских малышей",

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что оснащенные системами "Град" морские дроны СБУ уже активно "минусуют" оккупантов. Дроны совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.