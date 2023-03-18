Он заслуживает международного трибунала, – СБУ готовит доказательную базу против Путина

Украинские спецслужбы системно собирают доказательную базу, которая приведет Путина к скамье подсудимых. Об этом сообщили в СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подчеркнул, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина является важным шагом на пути к привлечению его к ответственности за преступления в войне против Украины.

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Привлечение Путина к ответственности

Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично,

– подчеркнул Василий Малюк.

Он напомнил, что при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора СБУ расследует более 31 тысячи уголовных производств, касающихся военных и других преступлений России против международного гуманитарного права, совершенных в Украине. И среди них Служба исследует более 16 тысяч фактов незаконного перемещения детей.

"Следователи спецслужбы работают ежедневно, чтобы не только исполнители, но и главный "организатор" преступлений получили наказание. Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает на международный трибунал", – отметил Василий Малюк.

Каждый преступник будет наказан

Кроме того, Служба безопасности продолжает расследовать факты российских ударов по объектам критической и гражданской инфраструктуры, включая детские больницы и школы. Такие вражеские атаки приводили к массовой гибели и травмированию детей в разных регионах Украины.

Также идет расследование фактов жестокого обращения российских захватчиков с военнопленными и гражданскими заложниками.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины. Каждый преступник будет разоблачен и привлечен к ответственности, независимо от того, где он скрывается от правосудия.