СБУ собрала доказательства против экс-регионалов, помогавшим оккупантам в Луганской области
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ собрали доказательства трех коллаборантов из Луганщины. Бывшие регионалы помогали оккупантам в Старобельском районе.
До 2014 года предатели работали в одной команде и занимали должности в райгосадминистрации Старобельска. Затем они возглавили так называемую "администрацию" оккупантов.
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О ком говорится:
- "исполняющего обязанности главы",
- "исполняющего обязанности заместителя главы",
- "советника главы администрации Старобельского района ЛНР".
СБУ собрала доказательства экс-регионалов / Фото СБУ
Чиновники сразу перешли на сторону врага
После полномасштабного вторжения россии чиновники сами пошли на сотрудничество с врагом. Они возглавили "оккупационную администрацию" и начали активную "командную" работу:
- предатели проводили пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю "красных дат",
- митинги в поддержку российского вторжения; ️
- совещания по расширению пропагандистского влияния среди местного населения.
Сейчас предатели охотно раздают интервью российским СМИ, где повторяют методичку кремлевских пропагандистов. Рассказывают об "освобождении" местных жителей "армией лнр" и "возрождении российской культуры" на Старобельщине.
Коллаборантов разыскивают
Теперь предателям объявили о подозрении. Их разыскивают правоохранители.
В СБУ предупредили, что каждый, кто перешел на сторону врага, непременно будет наказан по закону. За сотрудничество с оккупантами грозит до 10 лет тюрьмы.
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