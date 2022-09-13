СБУ собрала доказательства против экс-регионалов, помогавшим оккупантам в Луганской области

Сотрудники СБУ собрали доказательства трех коллаборантов из Луганщины. Бывшие регионалы помогали оккупантам в Старобельском районе.

До 2014 года предатели работали в одной команде и занимали должности в райгосадминистрации Старобельска. Затем они возглавили так называемую "администрацию" оккупантов.

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О ком говорится:

"исполняющего обязанности главы",

"исполняющего обязанности заместителя главы",

"советника главы администрации Старобельского района ЛНР".



СБУ собрала доказательства экс-регионалов / Фото СБУ

Чиновники сразу перешли на сторону врага

После полномасштабного вторжения россии чиновники сами пошли на сотрудничество с врагом. Они возглавили "оккупационную администрацию" и начали активную "командную" работу:

предатели проводили пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю "красных дат",

митинги в поддержку российского вторжения; ️

совещания по расширению пропагандистского влияния среди местного населения.

Сейчас предатели охотно раздают интервью российским СМИ, где повторяют методичку кремлевских пропагандистов. Рассказывают об "освобождении" местных жителей "армией лнр" и "возрождении российской культуры" на Старобельщине.

Коллаборантов разыскивают

Теперь предателям объявили о подозрении. Их разыскивают правоохранители.



В СБУ предупредили, что каждый, кто перешел на сторону врага, непременно будет наказан по закону. За сотрудничество с оккупантами грозит до 10 лет тюрьмы.

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