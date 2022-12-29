СБУ сообщила о подозрении мэру Полтавы Александру Мамаю

Служба безопасности Украины объявила о подозрении нынешнему городскому голове Полтавы Александру Мамаю. Силовики пришли в его кабинет для того, чтобы это сделать.

В четверг, 29 декабря, стало известно, что мэр Полтавы, вероятно, работал на врага. Силовые структуры его подозревают в том, что он распространял информацию о размещении подразделений Вооруженных сил во время военного положения.

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Что известно о визите СБУ к Мамаю

В силовой структуре написали о визите к мэру Полтавы около 13:00. СБУ отметила, что то, что, вероятно, делал Мамай – это статья 144 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами,

– написали в пресс-службе.

Кроме того, там отметили, что досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ. Помогает им в этом процессуальное руководство областной прокуратуры.

Объявление подозрения нынешнему мэру Полтавы: смотрите фото СБУ

Украинские спецслужбы работают

Мамая могут лишить свободы на срок до 12 лет. Однако, согласно украинскому законодательству, человек не считается виновным до тех пор, пока его вину не докажет суд.

Следует сказать, что объявление подозрения Мамаю – это не единственное за последнее время доказательство того, что украинские правоохранительные органы работают на то, чтобы мы победили в войне против России. В частности, детективы из Бюро экономической безопасности арестовали железную руду, принадлежащую олигарху вражеской страны Алишеру Усманову. Речь идет о 166 тысячах тонн стратегического сырья, общая стоимость которого оценивается экспертами в 1,8 миллиарда гривен. Ориентировочно это – 45 миллионов долларов.

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Кроме того, Служба безопасности недавно поймала предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевщины. Как отмечают правоохранители, он предоставлял россиянам адреса местных, которые могли потенциально оказывать вражеским войскам сопротивление. Среди тех, кого искали россияне, были бывшие участники АТО.