Находясь на должности, Селимов выполнял указания Кремля и привлекал местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия". Перед этим Селимов возглавлял крымский филиал "юнармейцев".

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В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся,

– сообщает СБУ.

Чем занимался соратник Аксенова

Весной 2022 года Селимова перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова, а также и на другое направление подрывной деятельности против Украины.

Селимов стал одним из местных "рупоров" Кремля, которые публично выступают в поддержку Путина и войны против Украины. Для распространения пропагандистских нарративов мужчина неоднократно выступал перед камерами российского телевидения и распространял "авторские" сообщения на собственной странице "ВКонтакте".

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Селимову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Кто еще получил подозрение от СБУ