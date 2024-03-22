Перебуваючи на посаді, Селімов виконував вказівки Кремля та залучав місцевих школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". Перед цим Селімов очолював кримську філію "юнармійців".

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У стінах окупаційної установи російські інструктори ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, а також проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів,

– повідомляє СБУ.

Чим займався соратник Аксьонова

Навесні 2022 року Селімова перевели у "кадровий резерв" гауляйтера Аксьонова, а також і на інший напрямок підривної діяльності проти України.

Селімов став одним з місцевих "рупорів" Кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна та війни проти України. Для поширення пропагандистських наративів чоловік неодноразово виступав перед камерами російського телебачення та поширював "авторські" дописи на власній сторінці "ВКонтакте".

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селімову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Хто ще отримав підозру від СБУ