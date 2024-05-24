СБУ обвиняет российскую чиновницу в содействии войне России против Украины.

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Поддерживает войну и помогает Путину

Матвиенко подписывала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию Украины.

Фигурантка входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение России,

– говорится в сообщении СБУ.

Соратница Путина также согласовала ратификацию соглашений о так называемом "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Сейчас установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России,

– добавляет пресс-служба СБУ.

Также Валентина Матвиенко продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте.

Уже не первое подозрение

Российской чиновнице заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании российской вооруженной агрессии.

Ранее фигурантка получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых – подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны.

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