СБУ обвиняет российскую чиновницу в содействии войне России против Украины.
Читайте также Работал еще на КГБ: суд вынес приговор 74-летнему корректировщику огня по Яворовскому полигону
Поддерживает войну и помогает Путину
Матвиенко подписывала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию Украины.
Фигурантка входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение России,
– говорится в сообщении СБУ.
Соратница Путина также согласовала ратификацию соглашений о так называемом "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Сейчас установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России,
– добавляет пресс-служба СБУ.
Также Валентина Матвиенко продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте.
Уже не первое подозрение
Российской чиновнице заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании российской вооруженной агрессии.
Ранее фигурантка получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых – подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны.
Служба безопасности Украины: последние новости
- СБУ объявила о подозрении предателю Юрию Бардашу. Его обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии России против Украины и героизации ее участников.
- Сотрудникам СБУ удалось задержать российского информатора, который готовил захват Волчанска на Харьковщине. Шпион путешествовал по прифронтовой местности и фиксировал координаты расположения украинских войск.
- Ночью 13 мая в ряде областей России раздавались взрывы, а оккупанты жаловались на атаку дронов. Беспилотники СБУ активно работали в Липецкой и Белгородской областях. Дроны отработали по нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле населенного пункта Старый Оскол и по подстанции "Елецкая" мощностью 500 киловатт.