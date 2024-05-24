СБУ звинувачує російську чиновницю в сприянні війні Росії проти України.

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Підтримує війну та допомагає Путіну

Матвієнко підписувала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.

Фігурантка входить до найближчого кола соратників путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення Росії,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Соратниця Путіна також погодила ратифікацію угод щодо так званого "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії,

– додає пресслужба СБУ.

Також Валентина Матвієнко продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті.

Вже не перша підозра

Російській чиновниці заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні російської збройної агресії.

Раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

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