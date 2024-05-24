СБУ звинувачує російську чиновницю в сприянні війні Росії проти України.
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Підтримує війну та допомагає Путіну
Матвієнко підписувала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.
Фігурантка входить до найближчого кола соратників путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення Росії,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Соратниця Путіна також погодила ратифікацію угод щодо так званого "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.
Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії,
– додає пресслужба СБУ.
Також Валентина Матвієнко продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті.
Вже не перша підозра
Російській чиновниці заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні російської збройної агресії.
Раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.
Служба безпеки України: останні новини
- СБУ оголосила про підозру зраднику Юрію Бардашу. Зрадника звинувачують у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії Росії проти України та героїзації її учасників.
- Співробітникам СБУ вдалося затримати російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині. Шпигун подорожував по прифронтовій місцевості та фіксував координати розташування українських військ.
- Уночі 13 травня у низці областей Росії лунали вибухи, а окупанти бідкалися на атаку дронів. Безпілотники СБУ активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях. Дрони відпрацювали по нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля населеного пункту Старий Оскол та по підстанції "Єлецька" потужністю 500 кіловатів.