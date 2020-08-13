Украинскому активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт. Забирал Стерненко обвинительный акт в здании Главного управления СБУ в Киеве вместе с адвокатом Николаем Ореховским.

Стерненко вручили обвинительный акт: что известно

Об этом активист написал в фейсбуке. Он отметил, что речь идет о том же деле, когда в мае 2018 года на него напали. И он смертельно ранил ножом одного из нападавших.

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Стерненко отмечает, что его обвиняют в том, что он защитил свою жизнь.

В отличие от всевозможных судей вовков (глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк – 24 канал) я не прячусь, Не боюсь, пришел сам и буду процессуально драться,

– подчеркнул Стерненко.

По его словам, когда они с адвокатом подошли под СБУ, там их уже ждали два автозака, автобус полиции, авто патрульных Toyoya Prius и еще куча людей в штатском.

Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Правда, Стерненко отметил, они будут обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева.

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