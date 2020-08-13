Украинскому активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт. Забирал Стерненко обвинительный акт в здании Главного управления СБУ в Киеве вместе с адвокатом Николаем Ореховским.
Стерненко вручили обвинительный акт: что известно
Об этом активист написал в фейсбуке. Он отметил, что речь идет о том же деле, когда в мае 2018 года на него напали. И он смертельно ранил ножом одного из нападавших.
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Стерненко смягчили меру пресечения
Стерненко отмечает, что
его обвиняют в том, что он защитил свою жизнь.
В отличие от всевозможных судей вовков (глава Окружного админсуда Киева
Павел Вовк – 24 канал) я не прячусь, Не боюсь, пришел сам и буду процессуально драться, – подчеркнул Стерненко.
По его словам, когда они с адвокатом подошли под СБУ,
там их уже ждали два автозака, автобус полиции, авто патрульных Toyoya Prius и еще куча людей в штатском.
Далее дело должны отправить в
Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Правда, Стерненко отметил, они будут обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева.
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Стерненко хотят вернуть круглосуточный домашний арест
Дело Стерненко: коротко
Стерненко является
известным своей деятельностью против российского влияния в Украине и участием в различных акциях протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Он блокировал выступления артистов, гастролировавших в оккупированном Крыму. В 2018 году общественного активиста Сергея
Стерненко трижды пытались убить. Во время первого нападения неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция не нашла виновных. Интересно, что государственную охрану, о которой попросил Стерненко, ему не предоставили. Вскоре произошло второе нападение – в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому, Сергей остался жив.
Во время третьего нападения
Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом. Однако вместо защиты активиста, полиция предоставила охрану нападавшим. А самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве. 15 июня суд избрал ему
круглосуточный домашний арест на 60 суток. Уже 16 июня суд изменил адрес меры пресечения с воинской части в Одессе на Киев. Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Суд оставил в силе предыдущее решение о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста. В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.