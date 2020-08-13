У СБУ Стерненкові вручили обвинувачення
Українському активісту Сергієві Стерненку вручили обвинувальний акт. Як переконує він, ця справа є сфабрикованою. Забирав Стерненко обвинувальний акт у будівлі головного управління СБУ в Києві разом із адвокатом Миколою Ореховським.
Стерненкові вручили обвинувальний акт: що відомо
Про це активіст написав у фейсбуці. Він зауважив, що мовиться про ту саму справу, коли в травні 2018 року на нього напали. І він смертельно поранив ножем одного з нападників.
Важливо Стерненку пом'якшили запобіжний захід
Стерненко наголошує, що його звинувачують у тому, що він захистив своє життя.
На відміну від всіляких суддів вовків (голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк – 24 канал) я не ховаюсь, не боюсь, прийшов сам і буду процесуально битись,
– наголосив Стерненко.
За його словами, коли вони з адвокатом підійшли під СБУ, там на них вже чекали два автозаки, автобус поліції, авто патрульних Toyoya Prius і ще купа людей в цивільному.
Далі справу мають відправити у Приморський райсуд Одеси для розгляду по суті. Щоправла, Стерненко зауважив, вони будуть звертатись до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один із судів Києва.
Актуально Стерненку хочуть повернути цілодобовий домашній арешт
- Стерненко є відомим своєю діяльністю проти російського впливу в Україні та участю у різноманітних акціях протесту, зокрема проти незаконних забудов в Одесі. Він блокував виступи артистів, що гастролювали в окупованому Криму.
- У 2018 році громадського активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити. Під час першого нападу невідомі напали на активіста та побили битами. Поліція не знайшла винних. Цікаво, що державну охорону, про яку попросив Стерненко, йому не надали.
- Невдовзі відбувся другий напад – у Стерненка вистрілили з пістолета. Однак куля була гумовою, тож, Сергій залишився живий.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем. Однак замість захисту активіста, поліція надала охорону нападникам. А самого Стерненка підозрюють в умисному вбивстві.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Вже 16 червня суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.