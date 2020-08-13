Українському активісту Сергієві Стерненку вручили обвинувальний акт. Як переконує він, ця справа є сфабрикованою. Забирав Стерненко обвинувальний акт у будівлі головного управління СБУ в Києві разом із адвокатом Миколою Ореховським.

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Про це активіст написав у фейсбуці. Він зауважив, що мовиться про ту саму справу, коли в травні 2018 року на нього напали. І він смертельно поранив ножем одного з нападників.

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Стерненко наголошує, що його звинувачують у тому, що він захистив своє життя.

На відміну від всіляких суддів вовків (голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк – 24 канал) я не ховаюсь, не боюсь, прийшов сам і буду процесуально битись,

– наголосив Стерненко.

За його словами, коли вони з адвокатом підійшли під СБУ, там на них вже чекали два автозаки, автобус поліції, авто патрульних Toyoya Prius і ще купа людей в цивільному.

Далі справу мають відправити у Приморський райсуд Одеси для розгляду по суті. Щоправла, Стерненко зауважив, вони будуть звертатись до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один із судів Києва.

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