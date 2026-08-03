Были поражены новые РЛС: Свитан раскрыл, как СБУ удалось достать ценные системы в Краснодарском крае

В ночь на 1 августа бойцы Службы безопасности Украины нанесли удары по важным военным объектам россиян в Краснодарском крае. Украинские беспилотники поразили три радиолокационные станции противника "Подлет-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2". Они предназначались для обнаружения воздушных целей.

️Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о том, какие именно задачи выполняли вражеские объекты, по которым был нанесен удар. Он также объяснил, как они были обнаружены.

Какие вражеские системы попали под удар СБУ?

Свитан подчеркнул, что "Подльоты" – это серьезные новые станции с АФАР-оборудованием (активными фазированными антенными решетками – 24 Канал), которые имеют хорошие локаторы.

Эти радиолокационные станции хорошо обнаруживают низколетящие медленные цели на малых высотах. Именно они позволяют российским радиотехническим войскам передавать информацию на командные пункты и наводить средства поражения – ракеты с земли, самолеты-перехватчики, вертолеты, легкомоторную авиацию,

– отметил военный эксперт.

Дальность действия "Подлетов" – более 100 километров, и, по его словам, она стабильно может достигать 200.

Что касается РЛС "Каста-2Е2", то они имеют несколько иную конструкцию. Это стандартный локатор, но, по мнению полковника запаса, тоже очень серьезная установка, с круговым вращением и высотомером, с трехмерной передачей информации. Они производятся в больших количествах, поэтому для подготовки маршрутов очень важно выносить именно такие локаторы.

"Вероятно, партнеры передали нам данные об их расположении. Любой локатор, когда выходит в эфир, светится как новогодняя елка. Его сразу же обнаруживает радиоразведка союзников, в основном их спутники. Они могут определить местоположение источника сигнала с точностью почти до десятка метров. Точку излучения также хорошо видят наши партнеры, и в таком режиме эти данные передают Украине", – пояснил Роман Свитан.

Военный эксперт рассказал о поражении вражеских РЛС: смотрите видео

Далее, как отметил военный эксперт, происходит постановка задачи и выполнение этой работы. В зависимости от возможностей, удаленности и средств управления используются различные механизмы наведения на цель. А именно: начиная с противорадиолокационного наведения на источник сигнала и заканчивая прямым радиоуправлением в режиме оперативного управления. И в этом режиме СБУ выполнила задачу.

Напомним, что ночью 2 августа СБУ также нанесла удары дальнобойными дронами по российским объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Под атакой оказались три нефтеперерабатывающих завода в Уфе в Республике Башкортостан. Они расположены на расстоянии 1600 километров от границы Украины. А именно: "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" и "Башнафта-Уфанефтехим". В СБУ отметили, что Уфа является одним из ключевых центров нефтеперерабатывающей отрасли России. А мощность пораженных нефтеперерабатывающих предприятий составляет более 23 миллионах тонн нефти в год.