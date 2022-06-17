СБУ уничтожила преступную группировку, действовавшую в Киеве под видом добробата

В Киеве действовало бандформирование под руководством россиянина. Оно выдавало себя за добробат, и у него было немало оружия.

Обнаружили это во время спецоперации в Киеве, проведенной Службой безопасности Украины.

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В состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью на территории России руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.

Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили в подразделении автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства.



Удалено во время спецоперации оружие / Фото Службы безопасности Украины

У злоумышленников изъят целый арсенал. Среди них:

29 автоматов Калашникова,

гранатомет,

пулемет РПК,

2 боевых пистолета ТТ и Glock-17,

более тысячи патронов разного калибра,

1,2 килограмма взрывчатки,

боевые гранаты.

По данным следствия, угнанные автоматы злоумышленники планировали использовать для дестабилизации обстановки в регионе.

Сообщено о подозрении одному из активных участников банды. Решается вопрос привлечения к уголовной ответственности других участников и лиц, причастных к ней.

Продолжается досудебное расследование.

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