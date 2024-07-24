СБУ успешно противодействует новой тактике ФСБ по вербовке агентов, – эксперт

Служба безопасности Украины успешно противодействует новой тактике ФСБ и задерживает поджигателей, которые работают на Россию.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. Эксперт подчеркивает, что россияне изменили тактику вербовки своих агентов.

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"После разгрома агентурных сетей в 2022 – 2023 годах подчиненными Малюка у врага перешли к вербовке агентов через интернет. Поджоги авто военных и релейных шкафов на железной дороге. Это основные мишени, которые россияне выбрали для своей "новой агентуры". Однако, по большому счету, результат тот же: СБУ успешно противодействует новой тактике ФСБ и пачками задерживает любителей рублей", – акцентирует эксперт.

Черненко отмечает, что системная работа украинской контрразведки уже привела к снижению количества подобных инцидентов, особенно на железной дороге.

ФСБ ищет таких предателей различными методами. Или вычисляя пророссийские посты в соцсетях, или вербуя через предложения работы в телеграме. Отдельная категория – те, кто вступил в контакт со спецслужбами России на оккупированной территории или находясь в России. Кроме того, часто ФСБ вербует в соцсетях для таких задач несовершеннолетних,

– пишет экс-нардеп.

По его словам, поджигателей можно разделить на две категории:

первая – идейные любители "русского мира";

вторая – безыдейные любители денег.

Впрочем, результат для обеих категорий одинаковый: за поджоги имущества военных или железной дороги – до 8 лет лишения свободы. Если же, кроме этого, речь идет и о наведении вражеских ракет, то сроки могут иметь пожизненный срок. При этом враг не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, относясь к ним, как к хламу,

– резюмирует эксперт.

СБУ задерживает поджигателей, которые работают на врага

Напомним, что за последние дни СБУ задержала целый ряд поджигателей, которые работали на Россию. В частности, были задержаны:

агент ФСБ, который "охотился" на релейные шкафы Укрзалізниці и корректировал удары по Одессе;

российского диверсанта, который поджег в Киеве релейный шкаф Укрзалізниці;

приспешников ФСБ во Львове, которые поджигали авто украинских военных.

Также стало известно о поджигателе машин ВСУ в Ровно, которого задержала Служба.