СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят новые "выборы" в Луганской области: список фамилий
Служба безопасности Украины разоблачила 15 коллаборантов, готовящих так называемые "выборы" во временно оккупированной Луганской области. Среди них даже псевдоруководители "избирательной комиссии" и представители "Единой России".
В СБУ отметили, что по одному из сценариев – оккупанты планируют провести псевдовыборы в сентябре 2023 года. Источники 24 Канала в правоохранительных органах назвали имена коллаборантов.
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Кого разоблачила Служба безопасности Украины
Служба безопасности установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы России на временно захваченной части Луганщины. Среди враждебных приспешников – руководители "избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области, а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил,
– заявили в СБУ.
Источники 24 Канала в правоохранительных органах назвали имена коллаборантов, которые готовят псевдовыборы на территории временно оккупированной Луганской области:
- Елена Кравченко (1983 года рождения), "председатель" избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области;
- Максим Приходько, (1978 года), "член" избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области;
- Татьяна Приходько, (1972 года), "член" избирательной комиссии";
- Екатерина Терещенко, (1986 года), "секретарь" избирательной комиссии";
- Марианна Скорнякова, (1990 года), "заместитель" председателя избирательной комиссии";
- Владимир Бабенко, (1990 года), "член" избирательной комиссии";
- Наталья Куличенко, (1972 года), "член" избирательной комиссии";
- Оксана Никитюк, (1986 года), "член" избирательной комиссии";
- Сергей Белов, (1983 года), "член" избирательной комиссии";
- Елена Сакура, (1968 года), "член" избирательной комиссии";
- Александр Ермоленко (1985 года рождения), "второй секретарь" луганского республиканского комитета коммунистической партии России";
- Виталий Невеселый (1983 года рождения), "руководитель" Северодонецкого городского центра политпартии "Новые люди";
- Максим Уваров (1980 года), "руководитель" луганского регионального отделения Либерально-демократической партии России";
- Геннадий Тараканов, "председатель" совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду";
- Денис Мирошниченко, "секретарь" Луганского отделения партии "Единая Россия".
Коллаборанты, которым в Украине грозит 15 лет тюрьмы / Фото источников 24 Канала в правоохранительных органах
В СБУ рассказали, чем занимаются коллаборанты
Следствие установило, что в настоящее время все 15 коллаборантов непосредственно готовят будущее фейковое "волеизъявление". В частности, они:
- сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования";
- обустраивают "избирательные участки", подбирают и инструктируют "персонал";
- проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.
Разоблачив эти факты, следователи СБУ начали уголовные производства по статье о коллаборационной деятельности. Если их вину по ней докажут, то фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года,
– отметили в Службе безопасности.
Также добавили, что разоблаченные коллаборанты находятся на оккупированной части региона, и продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь их к ответственности.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал о разоблачении коллаборантов: смотрите видео
Что известно о псевдовыборах на временно оккупированной Луганской области
- В Службе безопасности Украины рассказали, что Кремль планирует на псевдовыборах "избрать" квазидепутатов псевдопарламента псевдореспублики на временно оккупированной территории Луганской области и так называемых "советов муниципальных образований" оккупированного региона.
- В Луганской ОВА еще в январе 2023 года заявляли, что российские захватчики запланировали выборы на сентябрь.
- Кстати, нардеп Ярослав Железняк написал, что Верховная Рада 9 августа обратилась в парламенты и правительства иностранных государств, международные организации относительно намерений России провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
- В частности, нардепы призвали мировое сообщество не признавать легитимность ни одного выборного органа России, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины или в который в результате таких "выборов" будут включены представители оккупационных администраций России на временно захваченной территории Украины. Более того, Рада призывала не допускать участия делегаций таких органов власти России в работе международных организаций.