СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят новые "выборы" в Луганской области: список фамилий

Служба безопасности Украины разоблачила 15 коллаборантов, готовящих так называемые "выборы" во временно оккупированной Луганской области. Среди них даже псевдоруководители "избирательной комиссии" и представители "Единой России".

В СБУ отметили, что по одному из сценариев – оккупанты планируют провести псевдовыборы в сентябре 2023 года. Источники 24 Канала в правоохранительных органах назвали имена коллаборантов.

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Кого разоблачила Служба безопасности Украины

Служба безопасности установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы России на временно захваченной части Луганщины. Среди враждебных приспешников – руководители "избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области, а также представители территориальных очагов кремлевской партии "Единая Россия" и других думских политических сил,

– заявили в СБУ.

Источники 24 Канала в правоохранительных органах назвали имена коллаборантов, которые готовят псевдовыборы на территории временно оккупированной Луганской области:

Елена Кравченко (1983 года рождения), "председатель" избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области; Максим Приходько, (1978 года), "член" избирательной комиссии" псевдореспублики в Луганской области; Татьяна Приходько, (1972 года), "член" избирательной комиссии"; Екатерина Терещенко, (1986 года), "секретарь" избирательной комиссии"; Марианна Скорнякова, (1990 года), "заместитель" председателя избирательной комиссии"; Владимир Бабенко, (1990 года), "член" избирательной комиссии"; Наталья Куличенко, (1972 года), "член" избирательной комиссии"; Оксана Никитюк, (1986 года), "член" избирательной комиссии"; Сергей Белов, (1983 года), "член" избирательной комиссии"; Елена Сакура, (1968 года), "член" избирательной комиссии"; Александр Ермоленко (1985 года рождения), "второй секретарь" луганского республиканского комитета коммунистической партии России"; Виталий Невеселый (1983 года рождения), "руководитель" Северодонецкого городского центра политпартии "Новые люди"; Максим Уваров (1980 года), "руководитель" луганского регионального отделения Либерально-демократической партии России"; Геннадий Тараканов, "председатель" совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду"; Денис Мирошниченко, "секретарь" Луганского отделения партии "Единая Россия".



Коллаборанты, которым в Украине грозит 15 лет тюрьмы / Фото источников 24 Канала в правоохранительных органах

В СБУ рассказали, чем занимаются коллаборанты

Следствие установило, что в настоящее время все 15 коллаборантов непосредственно готовят будущее фейковое "волеизъявление". В частности, они:

сформировали так называемые "территориальные избирательные комиссии", которые должны фальсифицировать "явку избирателей" и итоги "голосования";

обустраивают "избирательные участки", подбирают и инструктируют "персонал";

проводят масштабную агитационную кампанию в поддержку псевдовыборов.

Разоблачив эти факты, следователи СБУ начали уголовные производства по статье о коллаборационной деятельности. Если их вину по ней докажут, то фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года,

– отметили в Службе безопасности.

Также добавили, что разоблаченные коллаборанты находятся на оккупированной части региона, и продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь их к ответственности.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал о разоблачении коллаборантов: смотрите видео

Что известно о псевдовыборах на временно оккупированной Луганской области