СБУ установила личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления в Киевской области

СБУ по состоянию на 2 мая удалось установить личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Артем Дехтяренко – спикер СБУ – сообщил, что силовики уже собрали всю необходимую информацию об оккупантах. Кроме того, у СБУ есть доказательства их зверств.

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По словам Дехтяренко, сейчас проверяют данные о причастности к преступлениям более 2,5 тысячи российских военных. Их подразделения базировались в Киевской области.

СБУ установила личности почти 900 российских захватчиков, которые совершали преступления против мирного населения в Киевской области,

– говорится в сообщении.

Дехтяренко подчеркнул, что СБУ продолжает документировать каждого оккупанта. Всего по состоянию на 2 мая опросили уже почти 7 тысяч человек, которые стали свидетелями российских зверств.

Разоблачили около сотни коллаборантов

Кроме того, спикер СБУ рассказал, что уже удалось разоблачить около сотни коллаборантов. Именно они помогали российским захватчикам, которые действовали в Киевской области.

Дехтяренко отметил, что СБУ хочет продолжить эффективную работу. Чтобы документировать военные преступления России, силовики открыли горячую линию. Украинцев, у которых есть информация о преступлениях российских военных в Киевской области, просят позвонить по телефону +38 096 928 93 89. Кроме того, можно отправлять сообщения в WhatsApp и Telegram.

В Киевской области двое местных сотрудничали с оккупантами

Офис генпрокурора сообщил, что в селе Залесье Броварского района двое местных жителей помогали российским захватчикам. Предатели получили от врага военную экипировку, амуницию, а также – оружие с боекомплектом.

Коллаборанты:

патрулировали населенные пункты и проверяли документы у других местных жителей;

запугивали краян;

расстреляли двух жителей села Великая Дымерка.

Теперь предателей будут судить.

Как будут наказывать коллаборантов

Спикер Руслан Стефанчук рассказал, что по состоянию на 25 апреля Верховная Рада уже приняла ряд законов о коллаборационизме. Президент Владимир Зеленский подписал документ.

Сейчас эффективность законов зависит от работы правоохранителей. В частности, Нацполиции. Кроме того, работают над тем, чтобы в Украине больше не было предателей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Украине уже обнаружили сотни коллаборантов.

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