Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Речь идет о Деснянском районе столицы.

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Что известно о мероприятиях по безопасности?

Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей. Это будет происходить с учетом правового режима военного положения.

Обратите внимание! Возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

Во время мероприятий по безопасности правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, которые находятся на соответствующей местности;

изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ предотвратила теракт в центре Киева, который российские спецслужбы пытались осуществить вечером 23 июля. Фигурантку задержали "на горячем", когда она зашла в кафе с сумкой с двумя самодельными взрывными устройствами общей мощностью почти 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.