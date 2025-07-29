Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України. Йдеться про Деснянський район столиці.

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Що відомо про безпекові заходи?

Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей. Це відбуватиметься з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Зверніть увагу! Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян і огляд автотранспорту.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла теракту в центрі Києва, який російські спецслужби намагалися здійснити ввечері 23 липня. Фігурантку затримали "на гарячому", коли вона зайшла до кав'ярні із сумкою з двома саморобними вибуховими пристроями загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті.