"Этим могут воспользоваться пропагандисты и не только": СБУ обратилась к украинцам

СБУ призвала украинцев не снимать и не распространять фото и видео российских обстрелов. Такие материалы могут помогать российским военным корректировать повторные удары.

За распространение определенной информации в сети может грозить уголовная ответственность, сообщает СБУ.

СБУ предупредила украинцев

Служба безопасности Украины призвала украинцев не снимать и не распространять в сети фото и видео последствий российских обстрелов. Особенно это касается материалов, на которых запечатлены удары по военным объектам, критической инфраструктуре или работе украинской противовоздушной обороны.

Такие записи могут использовать не только российские пропагандисты. Российские военные также отслеживают и анализируют подобный контент, чтобы получать дополнительную информацию и корректировать повторные удары.

Распространение соответствующего контента может иметь не только опасные последствия для Украины, но и юридические.

В зависимости от обстоятельств такие действия могут квалифицироваться по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении украинских военных и других данных, которые могут использоваться государством-агрессором.

Оперативные подразделения систематически отслеживают случаи распространения таких материалов в сети и привлекают авторов к ответственности.

Граждан призвали быть ответственными, не помогать врагу и не создавать дополнительных рисков для украинских военных и гражданских лиц.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали в Запорожье двух агентов ФСБ, которые планировали убить 4 украинских военнослужащих. Злоумышленники заманивали военнослужащих на "свидания" через сайты знакомств. В настоящее время они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.