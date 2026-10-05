За поширення певної інформації в мережі може загрожувати кримінальна відповідальність, повідомляє СБУ.

СБУ попередила українців

Служба безпеки України закликала українців не знімати та не поширювати в мережі фото і відео наслідків російських обстрілів. Особливо це стосується матеріалів, на яких зафіксовано удари по військових об'єктах, критичній інфраструктурі або роботу української протиповітряної оборони.

Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими Росії, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари,

– кажуть у СБУ.

Поширення відповідного контенту може мати не лише небезпечні наслідки для України, а і юридичні.

Залежно від обставин такі дії можуть кваліфікувати за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення українських військових та інші дані, які можуть використовуватися державою-агресоркою.

Оперативні підрозділи системно відстежують випадки поширення таких матеріалів у мережі та притягують авторів до відповідальності.

Громадян закликали бути відповідальними, не допомагати ворогу та не створювати додаткових ризиків для українських військових і цивільних.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали у Запоріжжі двох агентів ФСБ, які планували вбити 4 українських військових. Зловмисники заманювали воїнів на "побачення" через сайти знайомств. Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.