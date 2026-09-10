СБУ задержала 19-летнего киллера ФСБ, который готовил убийство активиста в Киевской области

Правоохранители предотвратили заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области, которое по заданию ФСБ готовил 19-летний житель Николаева. Злоумышленник планировал застрелить мужчину во время его утренней прогулки с собакой.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о задержании российского агента?

По данным следствия, российская спецслужба планировала убийство во время утренней прогулки активиста с собакой. Агент долго следил за распорядком дня и маршрутами потенциальной жертвы. Также он получил от ФСБ координаты схрона, где забрал пистолет с патронами и глушителем.

В дальнейшем злоумышленник должен был заночевать в лесу недалеко от дома активиста и устроить засаду, чтобы убить его несколькими выстрелами. Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили замысел российской спецслужбы и задержали агента во время подготовки к покушению.

По материалам дела, 19-летний мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за активности в социальных сетях, где публиковал сообщения в поддержку фашистской и нацистской идеологии. После вербовки его отправили в Киев для выполнения заказного убийства.

Во время обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, приготовлении к умышленному заказному убийству и незаконному обращению с оружием и боеприпасами. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале августа ГБР предотвратило заказное убийство судьи одного из районных судов Одессы. По данным следствия, мужчина, знакомый с судьей и желавший завладеть его деньгами, предложил военнослужащему 40 тысяч долларов за убийство. Военный согласился лишь формально и на самом деле сотрудничал с правоохранителями.

Он действовал под контролем ГБР, а при передаче части денег на приобретение оружия организатора задержали. Мужчине сообщили о подозрении в организации неоконченного покушения на умышленное заказное убийство по корыстным мотивам.