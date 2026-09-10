Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про затримання російського агента?

За даними слідства, російська спецслужба планувала вбивство під час ранкової прогулянки активіста з собакою. Агент тривалий час стежив за розпорядком дня та маршрутами потенційної жертви. Також він отримав від ФСБ координати схрону, де забрав пістолет із набоями та глушником.

Надалі зловмисник мав заночувати в лісі неподалік будинку активіста та влаштувати засідку, щоб убити його кількома пострілами. Однак співробітники СБУ завчасно викрили задум російської спецслужби та затримали агента під час підготовки до замаху.

За матеріалами справи, 19-річний чоловік потрапив у поле зору ФСБ через активність у соціальних мережах, де публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування його відправили до Києва для виконання замовного вбивства.

Під час обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони з доказами його співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, готування до умисного вбивства на замовлення та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку серпня ДБР запобігло замовному вбивству судді одного з районних судів Одеси. За даними слідства, чоловік, який був знайомий із суддею та хотів заволодіти його грошима, запропонував військовослужбовцю 40 тисяч доларів за вбивство. Військовий погодився лише формально та насправді співпрацював із правоохоронцями.

Він діяв під контролем ДБР, а під час передачі частини грошей на придбання зброї організатора затримали. Чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів.