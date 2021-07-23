Так и не попали в Евросоюз: СБУ задержала афганцев-нелегалов
Источник:СБУ
СБУ удалось заблокировать международный канал, которым нелегально переправляли иностранцев в Евросоюз. Четыре группы успешно прошли через территорию России, а вот на украинской земле им пришлось остановиться.
Большинство из задержанных – выходцы из Афганистана. Из России они пересекали украинскую границу вне пунктов пропуска. Организаторы схемы обещали нелегалам транзитную доставку в Евросоюз.
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СБУ задержала 35 нелегалов
Часть нелегалов работники СБУ обнаружили на так называемой "перевалочной" квартире в Северодонецке. Остальных поймали на попытке перемещения по Луганщине. Всего свой путь в ЕС остановили 35 выходцев из Азии.
По данному факту правоохранители начали уголовное производство. Лицам, причастным к организации подпольного трафика, грозит лишение свободы от 7 до 9 лет. Нелегалов же планируют вернуть на родину.
Нелегалов задержали на "перевалочной" квартире / Фото СБУ
В Одесской области ранее разоблачили канал торговли людьми
Отметим, что весной пограничники разоблачили в Одесской области трансграничный канал торговли людьми. Граждан Украины переправляли во Францию, от таких преступных действий пострадали около сотни человек.