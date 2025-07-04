Корректировал массированные удары россиян по Киеву: СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской ФСБ. Им оказался 17-летний парень, который корректировал ракетно-дроновые атаки России по Киеву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.

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Что известно о задержании агента ФСБ в Киеве

В СБУ рассказали, что заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого россияне завербовали в телеграм-каналах по поиску "легких денег".

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ России / Фото Киевской городской прокуратуры и СБУ

Главной задачей российского агента было проведение доразведки. Парень получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.

Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины,

– говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника недалеко от одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил "агентурный отчет".

В Киевской городской прокуратуре добавили, что в целом по заказу спецслужб России парень выполнил 8 разведывательных заданий.

Переписка агента ФСБ с куратором / Фото СБУ

На месте происшествия у фигуранта был изъят телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты.

Следователи СБУ сообщили парню о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.