Корректировал массированные удары россиян по Киеву: СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ
- СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ, который корректировал ракетно-пушечные атаки России по Киеву.
- Агент выполнил 8 разведывательных заданий по заказу спецслужб России. Парень получал координаты потенциальных целей, среди которых были энергообъекты и объекты ПВО, для фиксации их технического состояния.
- Агента задержали недалеко от военного управления ВСУ, где он готовил "агентурный отчет". Парню грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской ФСБ. Им оказался 17-летний парень, который корректировал ракетно-дроновые атаки России по Киеву.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.
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Что известно о задержании агента ФСБ в Киеве
В СБУ рассказали, что заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого россияне завербовали в телеграм-каналах по поиску "легких денег".
Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ России / Фото Киевской городской прокуратуры и СБУ
Главной задачей российского агента было проведение доразведки. Парень получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.
Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины,
– говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника недалеко от одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил "агентурный отчет".
В Киевской городской прокуратуре добавили, что в целом по заказу спецслужб России парень выполнил 8 разведывательных заданий.
Переписка агента ФСБ с куратором / Фото СБУ
На месте происшествия у фигуранта был изъят телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты.
Следователи СБУ сообщили парню о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.