"Охотился" за военными, проходящими ротацию: СБУ задержала агента ФСБ, сбежавшего в Закарпатье

10 ноября Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ из Черкасской области, который наводил удары по центральным регионам. Злоумышленник вел разведку мест дислокации бойцов Сил обороны.

Как сообщила Служба безопасности Украины, потенциальными целями противника были пункты постоянной дислокации, логистические центры и базы защитников. Россияне стремились нанести удары по подразделениям, восстанавливавшим силы после боев на передовой.

Охота на военных и бегство на запад

По данным следствия, пособником врага оказался безработный житель Черкасской области. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал во время поиска легких заработков в телеграм-каналах.

Для выполнения вражеских задач фигурант объезжал областной центр и прилегающие районы, фиксируя на камеру телефона места сосредоточения личного состава украинских войск.

После завершения разведки агент решил залечь на дно и уехал в Закарпатье, где снял жилье.

Правоохранители зафиксировали вылазки корректировщика и задержали его в арендованной квартире.

Во время обыска у него изъяли смартфон с фотографиями военных объектов и электронными картами, на которых были отмечены координаты для отчета перед ФСБ.

Что грозит корректировщику

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Сумах правоохранители задержали корректировщицу, которая передавала врагу координаты позиций Сил обороны за денежное вознаграждение.