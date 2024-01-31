Готовило заход российских ДРГ: СБУ задержала агента Кремля в Сумской области

Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России. Он готовил прорыв российских диверсионно-разведывательных групп на территорию Сумской области.

По сообщению СБУ от 31 января, задержанный собирал информацию о местах дислокации украинских военных и их вооружения. Он также пытался создать сеть информаторов для сбора данных в пользу оккупантов.

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Агент ФСБ из Сум под стражей

Злоумышленник, 54-летний житель Сум, был завербован российской спецслужбой в августе 2023 года через социальную сеть "Одноклассники". Он передавал собранную информацию с помощью анонимного чата в мессенджере, получая за это денежное вознаграждение в криптовалюте.

Сотрудники СБУ сработали на опережение, своевременно разоблачили злоумышленника и сорвали вражеские планы,

– отмечает пресс-служба ведомства.

Во время обысков у задержанного изъяты вещественные доказательства его преступной деятельности, в частности банковскую карточку и мобильный телефон. Сейчас он находится под стражей, ему инкриминируют государственную измену с возможностью пожизненного заключения.

Украинцы спецслужбы поймали агента ФСБ / Фото СБУ

Следствие по этому делу продолжается именно по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пожизненное заключение. В то же время СБУ продолжает активную работу по выявлению и задержанию агентов, действующих в пользу вражеских спецслужб. Этот случай является очередным подтверждением эффективности украинских контрразведывательных усилий.

Задержание агентов Федеральной службы безопасности является важными шагом в защите национальной безопасности Украины и предотвращении возможных вражеских атак на военные объекты и гражданское население. Этот инцидент в очередной раз подтверждает важность бдительности граждан и готовности для противодействия гибридным угрозам, которые возникают перед Украиной в условиях войны.

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Вспомним, что не так давно стало известно о задержание в Киеве Службой безопасности агента ФСБ. Он шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод. Кроме этого, злоумышленник пытался обнаружить и передать врагу локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.