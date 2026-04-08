Планировал взорвать руководителя Федерации работодателей Украины: СБУ задержала агента ФСБ
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Киеве: правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил покушение на одного из руководителей Федерации работодателей Украины
Об этом сообщили в СБУ.
Как агент планировал осуществить теракт?
Как установило расследование, злоумышленник планировал взорвать одного из руководителей Федерации работодателей Украины возле его дома с помощью самодельной бомбы дистанционного действия.
Известно, что взрыв должен был произойти утром, когда чиновник выходил на работу из подъезда многоэтажки.
Сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта,
– говорится в сообщении.
По данным следствия, подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области. Осенью 2025 года его завербовал сотрудник ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах в Украине. Личность этого куратора также уже установила контрразведка СБУ.
Впоследствии агент прибыл в Киев, чтобы подготовить теракт. В столице он поселился в съемной квартире и начал отслеживать локации пребывания и маршруты перемещения чиновника.
Для конспирации злоумышленник регулярно менял внешность и одежду. Весь процесс подготовки покушения он также координировал с куратором от ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере.
Важно! Служба безопасности Украины запустила короткий номер горячей линии – 1516, который отныне станет одним из основных каналов связи с гражданами. СБУ призывает граждан активно сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно на фоне роста попыток вербовки со стороны российских спецслужб. Также доступны альтернативные способы коммуникации: электронная почта callcenter@ssu.gov.ua и специальный чат-бот "Спали ФСБшника" в мессенджере Telegram.
Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с Россией. Правоохранители также сообщили агенту о подозрении в:
- государственной измене, совершенной в условиях военного положения;
- законченном покушении на теракт.
Сейчас злоумышленник находится под стражей: ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ предотвращает теракты: последние новости
8 апреля в СБУ также сообщили, что правоохранители предотвратили теракт в Харьковеим удалось задержать двух российских агентов, которые готовили подрыв в центре города. Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых: они попали в поле зрения россиян, когда искали "деньги на дозу" в телеграмм-каналах.
После вербовки агенты получили от куратора из России инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных средств.
Недавно СБУ также задержала российского агента, которая пыталась взорвать грузовик с ценным оборудованием для объекта теплоснабжения в Одессе. Задержанной оказалась жительница Черновцов, которую российские спецслужбисты завербовали через соцсети.