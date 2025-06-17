Корректировал ракетные удары по Украине: СБУ задержала агента элитного подразделения российской разведки

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки, которая известна как ГРУ. Мужчина помогал россиянам обстреливать Киевскую область.

По материалам дела, он наводил ракетно-пушечные российские атаки по столичному региону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно об агенте элитного подразделения ГРУ

По данным Службы безопасности, расследование установило, что агентом является 44-летний киевлянин. В поле зрения российского ГРУ он попал во время эфира чат-рулетки, где высказывал свою пророссийскую позицию.

После вербовки мужчина начал отслеживать локации местных предприятий, которые, как он считал, могли быть привлечены к производству военного снаряжения для Сил обороны. Для сбора данных злоумышленник расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для доразведки.

Кроме этого, предатель шпионил за маршрутами движения и боевыми позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог. Эта информация была нужна россиянам для подготовки обстрелов Киевщины "в обход" украинской ПВО.

СБУ задокументировала каждый шаг агента от начала его разведывательной активности и приняла комплексные меры для того, чтобы обезопасить украинские предприятия.

На финальном этапе спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали фигуранта по месту жительства. В его доме они нашли два телефона с агентурным "отчетом", в который агент вносил фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам.

Злоумышленнику сообщено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, ранее Служба безопасности Украины задержала 59-летнюю агентку ФСБ, которая корректировала авиаудары России по Хмельницкой области и изготавливала взрывные устройства. Ей сообщено о подозрении в государственной измене.