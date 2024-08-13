20-летний киевлянин готовил покушение на офицера Сил обороны, – СБУ

СБУ и Нацполиция задержали вражеского агента, который поджигал авто в Киеве. Оказалось, что он также готовил покушение на украинского офицера.

Фигурантом оказался 20-летний киевлянин. Российские спецслужбы дали ему задание подготовить покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.

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Агента задержали во время подготовки к покушению

Чтобы убедиться в способности агента выполнить задание, сначала россияне дали ему два "тестовых испытания" – поджечь авто украинских защитников.

После этого фигурант получил новое поручение: установить видеонаблюдение за украинским офицером. В дальнейшем враг планировал совершить на него покушение.

СБУ и Нацполиция заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали злоумышленника в собственном доме, когда он готовился к проведению доразведки вблизи "цели" и еще не успел установить камеру,

– сообщили в СБУ.

Что нашли правоохранители во время обысков

Во время обысков у фигуранта изъяли легковоспламеняющуюся смесь, которую он использовал для поджога авто и мобильный телефон с доказательствами преступлений.

Переписка фигуранта:

Следователи Службы безопасности уже сообщили киевлянину о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.