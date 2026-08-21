В Полтавской области СБУ задержала студента, который хотел взорвать командира воинской части

В Полтавской области правоохранители сорвали попытку совершения теракта против украинских военных. Злоумышленника удалось задержать непосредственно во время выполнения очередного задания российских кураторов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, контрразведка задержала агента российских спецслужб, который готовил физическую ликвидацию командира одной из воинских частей региона.

Подробности подготовки покушения

По данным расследования, задание врага выполнял студент местного университета, завербованный через Telegram во время поиска подработки.

По инструкции куратора из России парень изготовил самодельное взрывное устройство и оснастил его мобильным телефоном для дистанционной активации.



Задержанный по подозрению в покушении на украинского военного / Фото СБУ

После этого фигурант должен был изучить распорядок дня и маршруты передвижения военного чиновника, чтобы заложить взрывчатку и взорвать ее при приближении цели.

Помимо подготовки к убийству, агент согласился выполнить еще одно задание врага – поджечь грузовой автомобиль.

Для этого он приобрел легковоспламеняющуюся смесь и заранее согласовал свои действия с куратором. Сотрудники СБУ задержали студента непосредственно во время попытки поджога транспортного средства.

Во время обыска у задержанного изъяли готовое взрывное устройство, наркотики и смартфон с доказательствами преступной деятельности.



Доказательства подготовки покушения / Фото СБУ

Следователи объявили ему подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за: подготовку теракта;

незаконное изготовление взрывчатки;

покушение на поджог;

незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в Ровенской области СБУ разоблачила агента ФСБ, который также планировал ликвидацию украинских военнослужащих.