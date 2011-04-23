Об этом сообщает СБУ.

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Что планировал российский агент?

Следователи установили, что свои предложения агент согласовывал с руководством российской военной разведки (ГРУ) и надеялся навязать их Украине.

В частности, одним из требований было его назначение на руководящую должность, что позволило бы принимать выгодные для России решения в сфере энергетики, а также получать информацию об объектах критической инфраструктуры.

Враг мог использовать эту информацию для нанесения максимального ущерба нашему государству,

– добавили в СБУ.

Несмотря на планы Кремля, контрразведка СБУ действовала на опережение и задержала российского агента на этапе попытки трудоустройства в одну из структур.

Следователи также выяснили, что фигурант попал в поле зрения россиян еще до начала полномасштабной войны и был готов предоставить им свою квартиру в Киеве в случае захвата столицы.

По данным СБУ, сначала его деятельность координировал сотрудник Федеральной службы безопасности России Ринат Амиров, а впоследствии – представитель российской военной разведки Асланбек Актемиров.

Целью российской спецслужбы было проведение информационных диверсий с целью дискредитации тогдашнего руководства энергетической отрасли, а также их увольнение с последующим назначением российского агента,

– пояснили правоохранители.

В ходе обысков у агента изъяли российский паспорт и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

У мужчины нашли российский паспорт / Фото: СБУ

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, недавно СБУ также задержала двух агентов российских спецслужб из Днепропетровской области, которые собирали информацию для российских ударов по энергетической инфраструктуре региона. Одной из главных целей была теплоэлектростанция, питающая прифронтовые районы области.