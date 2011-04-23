Про це повідомляє СБУ.

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Що планував російський агент?

Слідчі встановили, що свої пропозиції агент узгоджував із керівництвом керівництвом російської воєнної розвідки (ГРУ) та сподівався нав'язати їх Україні.

Зокрема, однією з вимог було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні Росії рішення у сфері енергетики, а також отримувати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури.

Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди нашій державі,

– додали в СБУ.

Попри плани Кремля, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала російського агента на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур.

Слідчі також з'ясували, що фігурант потрапив у поле зору росіян ще до початку повномасштабної війни і був готовий надати їм свою квартиру в Києві в разі захоплення столиці.

За даними СБУ, спочатку його діяльність координував співробітник Федеральної служби безпеки Росії Рінат Аміров, а згодом – представник російської воєнної розвідки Асланбек Актеміров.

Метою російської спецслужби було проведення інформаційних диверсій щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента,

– пояснили правоохоронці.

Під час обшуків в агента вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

У чоловіка знайшли російський паспорт / Фото: СБУ

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно СБУ також затримала двох агентів російських спецслужб з Дніпропетровщини, які збирали інформацію для російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Однією з головних цілей була теплоелектростанція, що живить прифронтові райони області.