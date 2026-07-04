Протягом 2026 року Служба безпеки та Національна поліція викрили десятки таких спроб. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

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Що відомо про нову тактику росіян?

Під час своїх операцій російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери та змушують виконувати заборонені дії. Для цього ворог використовує різні методи:

вони представляються співробітниками правоохоронних органів; ⁠⁠

використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;

шантажують фейковою "кримінальною відповідальністю";

вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень;

схиляють до підпалів адмінбудівель, машин Сил оборони тощо.

В деяких випадках росіяни використовують різноманітні "легенди" та підходи. Ще однією поширеною тактикою ворога є розсилання фейкових повісток із "викликом на допит" до Служби безпеки.

Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби. Після цього людей починають шантажувати. Росіяни переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань,

– наголосили в СБУ.



СБУ показали приклади фейкових повісток / Фото СБУ

Чого намагаються досягти росіяни?

Російські куратори змушують завербованих вчиняти протизаконні дії:

стежити за певною особою;

перенести пакунок з однієї адреси на іншу;

придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал адміністративної будівлі;

готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті.

Ворожі спецслужби також можуть вимагати гроші від потерпілих. Вони просять передати кошти готівкою через кур'єра або перерахувати на реквізити, які насправді є російськими.

Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери,

– наголосили у СБУ.

Також у відомстві наголосили, що у випадку, якщо до вас звертаються із подібними "пропозиціями" чи ви побачили спроби вербовки у соцмережах, то обов'язково треба повідомити про це Службу безпеки.



В СБУ показали, як росіяни вербують українців / Фото СБУ

Як СБУ затримує російських агентів?

Служба безпеки України запобігла терористичному акту в центрі Києва, затримавши двох жінок. Вони працювали на російські спецслужби та планували підірвати автомобіль українського військовослужбовця.

Також СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який працював в одній з провідних академій Міністерства оборони. За даними слідства, він передавав Росії секретні розробки українських безпілотників і намагався розширити агентурну мережу.