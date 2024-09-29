В Энергоатоме впервые прокомментировали задержание топ-менеджера при получении взятки

Сотрудники СБУ задержали топ-менеджера Энергоатома Александра Скопича во время получения взятки. Впоследствии в Энергоатоме дали первый комментарий по делу.

В пресс-службе предприятия заявили, что одним из приоритетов Энергоатома является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства. В частности в компании действует политика нулевой толерантности к коррупции.

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Как Энергоатом отреагировал на задержание Скопича

В Энергоатоме отметили, что нетерпимость к коррупции касается не только внутренних вопросов, но и поведения работников за пределами служебной деятельности.

Благодаря слаженной работе правоохранителей и активного участия представителей Энергоатома был задержан один из работников Компании во время получения неправомерной выгоды,

– говорится в публикации.

По словам пресс-службы, задержанный способствовал в решении вопроса в другой компании благодаря своим связям и выступил посредником между подрядчиком и другой компанией.

Сейчас продолжаются следственные действия. В Энергоатоме отметили, что компания и в дальнейшем будет способствовать следователям в проведении "как можно более быстрого и беспристрастного расследования".