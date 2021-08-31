СБУ задержала боевика, который активно помогал России захватить Крым

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного участника незаконного вооруженного формирования. Им оказался бывший житель Ялты.

Боевик в феврале 2014 года вступил в так называемую "Ялтинскую роту народной самообороны Крыма". Он патрулировал украинские города с оружием.

К теме Хотели дискредитировать крымскую платформу: СБУ разоблачила интернет-агентуру России

Что известно о деятельности задержанного

По данным СБУ, в течение февраля – марта 2014 боевик принимал активное участие в противодействии мирным акциям. Также он запугивал патриотически настроенных жителей оккупированного Крыма.

Военное руководство России "оценило" содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории полуострова. В частности, Министерство обороны страны-агрессора наградило его медалью.



В России наградили боевика медалью / Фото пресс-службы СБУ

Стоит прочитать Двое экс-работников СБУ могут "загреметь" из-за пыток украинца в оккупированном Крыму

СБУ задержала злоумышленника после его приезда на материковую Украину. Сейчас ему сообщили о подозрении.

Правоохранители решают вопрос об избрании боевику меры пресечения.