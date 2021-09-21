СБУ задержала боевика-танкиста, который обстреливал украинские позиции

Работники СБУ сообщили о подозрении мужчине, который воевал на стороне оккупантов на Донбассе. Его задержали военнослужащие ООС во время попытки тайно пересечь линию разграничения.

В каких преступлениях подозревают боевика

Во время досудебного расследования установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков Донецкой области. Тот был причастен к обстрелам позиций украинских военных.

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В ряды боевиков злоумышленник присоединился в 2016 году. Те назначили его механиком-водителем танка. Однако впоследствии оккупант решил вернуться не территорию Украины, которая подконтрольна украинской власти. Тут он решил искать работу.

Задержанному сообщили о подозрении по статье об участии в террористической группе. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей,

– рассказали в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

СБУ почти год ловила пророссийского пропагандиста

Недавно в аэропорту "Борисполь" СБУ задержала пророссийского пропагандиста. Его преступную деятельность разоблачили еще летом 2020 года. Однако после объявления подозрения он скрылся. Во время укрывательства от следствия злоумышленник продолжал вести подрывную деятельность в ютубе и на телеграм-каналах.

Кстати, во время обысков у сообщников пропагандиста правоохранители изъяли памятные знаки отличия Московского высшего военного командного училища. Теперь задержанному грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества, или без нее.